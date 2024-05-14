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Непослушники фильм 2024: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры, где смотреть
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Сегодня, 18:40

1 мин.

Комедия «Непослушники» с Гошей Куценко выйдет в прокат 6 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Непослушники»
Фото Кадр из фильма «Непослушники»
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6 июня в российский прокат выйдет комедия «Непослушники» с Гошей Куценко в главной роли. Режиссером проекта выступил Владимир Котт («Дикая»).

По сюжету Дима и Саша Черный сумели оставить свою прошлую жизнь позади. Один стал успешным менеджером по продажам в автосалоне, а другой — добропорядочным монахом в тихой обители у отца Анатолия.

Персонажи живут спокойно до тех пор, пока в монастырь на перевоспитание не привозят четырех детдомовских детей.

В фильме снялись Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский, Борис Каморзин и Олег Васильков.

«Непослушники» выйдут в российских кинотеатрах 6 июня.

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