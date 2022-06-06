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Мясников назвал лекарства, провоцирующие выпадение волос

Галина Глазко
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Антибиотики могут спровоцировать выпадение волос.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарства, которые способны спровоцировать выпадение волос. По его словам, к облысению может привести прием статинов, препаратов против повышенного давления и антибиотиков.

Отмечается, что выпадение около 20 процентов волос уже говорит об облысении.

«Вот вам выписывают витамины от выпадения волос, а при этом вы можете принимать не очень нужные вам лекарства, которые как раз провоцируют выпадение волос», — приводят слова теледоктора РИА «Новости».

Врач также заметил, что волосы могут выпадать из-за стресса и проблем с щитовидной железой.

Ранее Мясников назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать самостоятельно, без назначения специалиста.

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Источник: https://rsport.ria.ru/20220605/myasnikov-1793257715.html
Александр Мясников
Здоровье
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