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Энн Хэтэуэй рассказала о начале своей карьеры и кастингах
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:45

1 мин.

Энн Хэтэуэй рассказала о неприятных кастингах в начале своей актерской карьеры

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пассажиры»
Фото Кадр из фильма «Пассажиры»
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В интервью журналу V Энн Хэтэуэй рассказала про неприятные кастинги в начале своей актерской карьеры.

«Знаю по своему опыту, что в 2000-х считалось нормой попросить актера целоваться с другими актерами для проверки их «химии» — что на самом деле, было худшим способом сделать это. Мне говорили: «Сегодня у нас 10 парней. Ты разве не рада?». И я спрашивала себя: «Разве со мной что-то не так?», ведь я точно не была в восторге. Мне казалось это отвратительным», — вспоминала актриса.

По словам актрисы, в то время в киноиндустрии было сложно отстаивать личные границы.

«Я была очень молода, но прекрасно понимала, как легко все потерять, если на тебя навесят ярлык «проблемной», поэтому просто притворилась, что все в порядке, и продолжала работать», — объяснила Хэтэуэй.

Актриса добавила, что тогда было другое время, и сейчас киноиндустрия изменилась в лучшую сторону.

Интерстеллар, 2014. Энн Хэтэуэй рассказала, как съемки в «Интерстелларе» повлияли на ее карьеру

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