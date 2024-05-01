Энн Хэтэуэй рассказала о неприятных кастингах в начале своей актерской карьеры

В интервью журналу V Энн Хэтэуэй рассказала про неприятные кастинги в начале своей актерской карьеры.

«Знаю по своему опыту, что в 2000-х считалось нормой попросить актера целоваться с другими актерами для проверки их «химии» — что на самом деле, было худшим способом сделать это. Мне говорили: «Сегодня у нас 10 парней. Ты разве не рада?». И я спрашивала себя: «Разве со мной что-то не так?», ведь я точно не была в восторге. Мне казалось это отвратительным», — вспоминала актриса.

По словам актрисы, в то время в киноиндустрии было сложно отстаивать личные границы.

«Я была очень молода, но прекрасно понимала, как легко все потерять, если на тебя навесят ярлык «проблемной», поэтому просто притворилась, что все в порядке, и продолжала работать», — объяснила Хэтэуэй.

Актриса добавила, что тогда было другое время, и сейчас киноиндустрия изменилась в лучшую сторону.