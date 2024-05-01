Исследование: россияне стали чаще совершать спонтанные покупки

Сервис BNPL «Долями» и Tinkoff Data провели исследование и выяснили, что за последние два года доля россиян, которые раз в месяц совершают спонтанные покупки, увеличилась до 35%. Также 18% граждан России делают внезапные приобретения каждую неделю. Основная причина спонтанного шопинга — борьба со стрессом, пишет «КоммерсантЪ».

Так половина необдуманных покупок проводится в режиме онлайн (50%), в обычных магазинах спонтанные приобретения совершают 38% россиян. Чаще всего жители РФ покупают одежду, товары для дома и красоты.