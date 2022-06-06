В чем польза лаврового листа? Рассказали эксперты

Издание En Son Haber опубликовало статью о пользе лаврового листа. Как отмечают эксперты, это растение богато витаминами А, В6 и С.

Лавровый лист помогает улучшить пищеварение и снять вздутие живота. А также он обладает мягким мочегонным эффектом, что способно помочь при инфекциях мочевыводящих путей.

Помимо этого, листья лавра облегчают боль в мышцах, очищают дыхательные пути и укрепляют иммунитет за счет своих противовоспалительных свойств.

Лавровый лист обладает успокаивающим эффектом, чем помогает нормализовать сон, расслабить мышцы и снизить давление. Эксперты уверены, что он способен и предотвратить сахарный диабет второго типа благодаря полифенолам. А если в сутки употреблять от 1 до 3 граммов продукта, то можно значительно снизить уровень глюкозы и холестерина в крови.