Мясников назвал опасные лекарства для самолечения

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы о «Самом главном» назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать самостоятельно без назначения специалиста.

«Если у вас поднялось давление, то часто говорят «возьмите под язык то-то». Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы принимаете их, давление падает, но потом — инфаркт. И начинаете считать, что это случилось от повышения давления», — заявил Мясников.

Как отметил врач, наибольшую опасность для самолечения представляют именно таблетки под язык для понижения давления. Они могут привести также к инсульту или острой почечной недостаточности, если таблетки неправильно принимать.

Лучше всего принимать те препараты, которые прописал врач.