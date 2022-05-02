ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Мясников назвал опасные лекарства для самолечения

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Не стоит принимать таблетки под язык для снижения давления без назначения врача.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы о «Самом главном» назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать самостоятельно без назначения специалиста.

«Если у вас поднялось давление, то часто говорят «возьмите под язык то-то». Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы принимаете их, давление падает, но потом — инфаркт. И начинаете считать, что это случилось от повышения давления», — заявил Мясников.

Как отметил врач, наибольшую опасность для самолечения представляют именно таблетки под язык для понижения давления. Они могут привести также к инсульту или острой почечной недостаточности, если таблетки неправильно принимать.

Лучше всего принимать те препараты, которые прописал врач.

Физическая активность и&nbsp;диета полезны при начальной стадии гипертонии. Мясников рассказал о способах борьбы с гипертонией
Александр Мясников
Здоровье
0
Читайте также
Тайная полиция 10 лет следила за Катариной Витт: секс-символ фигурного катания подозревалась в шпионаже и доносах
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как остановить выпадение волос у женщин? Рассказала врач
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости