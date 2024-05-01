Фитнес-эксперт рассказал, как не навредить себе прыжками на скакалке
Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин советует людям со строением ног, при котором колени склонны разворачиваться буквой «икс», перед прыжками на скакалке надеть на щиколотки резиновый амортизатор.
Также в беседе с «СЭ» специалист отметил, что для избежания травм перед тренировкой важно разминаться.
«Ноги нужно готовить к прыжкам, а мышцы живота и спины — к удержанию поясницы в правильном нейтральном положении», — заключил эксперт.
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18 апр 13:45
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