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Фитнес-эксперт рассказал, как не навредить себе прыжками на скакалке
Фитнес

Сегодня, 16:30

0 мин.

Фитнес-эксперт рассказал, как не навредить себе прыжками на скакалке

Мария Маковей
Автор
Женщина прыгает на скакалке
Фото undrey/istockphoto.com
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Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин советует людям со строением ног, при котором колени склонны разворачиваться буквой «икс», перед прыжками на скакалке надеть на щиколотки резиновый амортизатор.

Также в беседе с «СЭ» специалист отметил, что для избежания травм перед тренировкой важно разминаться.

«Ноги нужно готовить к прыжкам, а мышцы живота и спины — к удержанию поясницы в правильном нейтральном положении», — заключил эксперт.

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