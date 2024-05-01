Фитнес-эксперт рассказал, как не навредить себе прыжками на скакалке

Читайте нас в

Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин советует людям со строением ног, при котором колени склонны разворачиваться буквой «икс», перед прыжками на скакалке надеть на щиколотки резиновый амортизатор.

Также в беседе с «СЭ» специалист отметил, что для избежания травм перед тренировкой важно разминаться.

«Ноги нужно готовить к прыжкам, а мышцы живота и спины — к удержанию поясницы в правильном нейтральном положении», — заключил эксперт.