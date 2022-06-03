Гинзбург назвал неочевидную пользу базилика

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в новом выпуске программы «О самом главном» назвал продукт, который помогает бороться со стрессом. По его словам, эффективным в этом вопросе базилик.

Базилик богат витаминами B1, B2, B3 и B6. Они улучшают работу головного мозга и помогают побороть чувство тревоги.

Соведущий Гинзбурга Сергей Агапкин в свою очередь заметил, что препараты с базиликом способны успокаивать человека также, как транквилизаторы.

«Проводили несколько исследований, когда людям при стрессах давали сушеный базилик в капсулах от 400 до 1200 миллиграммов, и он оказывал выраженное противотревожное действие», — заявил врач.

Ранее Гинзбург перечислил продукты, которыми не рекомендуется закусывать алкоголь.