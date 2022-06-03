Названы пять утренних привычек для эффективного похудения

На сайте National Library of Medicine опубликовали исследование, в котором говорится о важных утренних действиях, помогающих похудеть.

В первую очередь отмечается, что необходимо высыпаться, потому что отрегулированный цикл сна важен при похудении.

По утрам рекомендуется выпивать стакан теплой воды для улучшения обмена веществ. Также это поможет запустить работу ЖКТ и лучше переварить еду. На завтрак стоит употреблять больше белков, что позволит дольше оставаться сытым и отрегулировать уровень сахара.

С утра также лучше всего заниматься спортом. Тренировки придадут заряд бодрости и помогут наиболее эффективно снизить вес.

Можно также заняться медитацией. Специалисты отмечают, что это успокаивает разум и подготавливает нервную систему к предстоящим нагрузкам.