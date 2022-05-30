Чем нельзя закусывать алкоголь? Рассказал Гинзбург

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которыми не рекомендуется закусывать алкоголь. По его словам, не стоит для закуски выбирать десерты, еду со специями и усилителями вкуса.

«Сладким очень вредно закусывать алкоголь, а еще и газированными напитками запивать не стоит. Есть момент суммирования вреда. Для гипертоников вредна соленая закуска. Для них и сам алкоголь вреден. Спиртное плохо действует на печень, но так же плохо влияют алкогольные напитки в сочетании с мясом со специями, ароматизаторами и усилителями вкуса», — приводит слова специалиста URA.RU.

Гинзбург также дал рекомендации, как снизить вред от алкоголя для организма. По мнению врача, необходимо пить мало и медленно. Не стоит употреблять спиртное на голодный желудок. Перед приемом алкоголя следует поесть мясо, рыбу или овощи. Эти продукты замедляют всасывание спиртного. Ими же стоит и закусывать.