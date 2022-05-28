Морская капуста: польза и вред для организма человека

Расскажем о влиянии ламинарии на здоровье человека.

Впервые о морской капусте узнали в Японии. В древности ламинарию употребляли в пищу. Тогда ее использовали в качестве средства для лечения зоба — новообразований в щитовидной железе. С тех пор водоросли стали использовать и в других странах в медицинских целях. Морскую капусту считали продуктом, который дарит долголетие. Ее рекомендовали включать в ежедневный рацион.

В России морская капуста появилась в XVIII веке. По сей день этот продукт широко используется в кулинарии для приготовления различных блюд.

Морская капуста. Фото Global Look Press

Морская капуста имеет зеленый, светло-коричневый или бурый цвет. Ее лист напоминает перо. Морская капуста не имеет корней. Они представляют собой отростки — ризоиды. В местах с открытым течением можно встретить большое скопление водорослей — «пояс ламинарий». Также морскую капусту выращивают в специально созданных промышленных условиях.

Состав и калорийность

БЖУ на 100 г морской капусты:

· жиры — 0,56 г;

· белки — 1,68 г;

· углеводы — 9,57 г.

По данным Роспотребнадзора в 100 г морской капусты содержится 25 ккал.

Ламинария — низкокалорийный продукт. Она подойдет для тех, кто придерживается основ правильного питания. Помимо этого морская капуста богата витаминами и минералами.

Польза морской капусты

Морская капуста не имеет отношения к обычной капусте. Ламинария — это бурая водоросль, которая произрастает в морях. Морская капуста ценна большим содержанием йода. В ней также находится много микро- и макроэлементов, которые необходимы для нормального функционирования организма человека. Регулярное употребление этого продукта в пищу улучшает общее самочувствие.

Морская капуста. Фото Global Look Press

1. В составе ламинарии содержатся витамины группы А, В, С, Е и D. Продукт показан для употребления с целью профилактики авитаминоза.

2. В морской капусте есть энтеросорбенты. Эти вещества помогают выводить из организма человека токсины.

3. Регулярное употребление допустимого количества водорослей способствует восстановлению обменных процессов в организме. Это обеспечивает фукоксантин — вещество, которое ускоряет метаболизм.

4. Фукоксантин также помогает снизить уровень сахара в крови. Употребление морской капусты показано диабетикам, а также тем, кто имеет предрасположенность к этому заболеванию.

5. За счет содержания антиоксидантов предотвращает старение органов и тканей.

6. Морская капуста в рационе способствует улучшению перистальтики кишечника. Клетчатка в составе ламинарии помогает нормализовать стул.

7. Морскую капусту можно употреблять беременным. Бром, содержащийся в ней, оказывает положительное влияние на психологическое состояние беременной женщины. Фолиевая кислота необходима для нормального формирования и развития органов плода.

8. Ламинария полезна при болезнях щитовидной железы. Ее следует употреблять людям с дефицитом йода, детям в период роста, беременным. Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять 120-150 мкг йода в сутки. По сведениям Роспотребнадзора, среднестатистический россиянин потребляет только 40-80 мкг элемента. В то время как в 100 г морской капусты содержится 300 мкг йода.

9. Благодаря жирным кислотам, содержащимся в морских водорослях, можно избежать атеросклероза.

10. Употребление морской капусты оказывает положительное влияние на формирование защитных сил организма и иммунного ответа. Особенно она полезна в период сезонных вирусных заболеваний, а также в период восстановления.

Морская капуста. Фото Global Look Press

11. Железо, находящееся в составе ламинарии, необходимо для профилактики анемии. Морскую капусту следует включать в привычный рацион питания тем, кто не ест мясные продукты. Вегетарианцы не получают железо в должном объеме. Из-за этого возможно возникновение железодефицитной анемии. Этому недугу свойственно ухудшение общего самочувствия, повышенная утомляемость и нарушение сна. Помимо этого появляются проблемы с кожными покровами, страдают волосы и ногти.

12. Часто продукт рекомендуется диетологами при ожирении. Из-за своей невысокой калорийности морская капуста может быть эффективным компонентом диеты. Ламинария также хорошо сочетается с другими овощами. Блюда с ее добавлением могут разнообразить привычный рацион питания.

13. Магний в составе водорослей оказывает положительное влияние на нервную систему. При ежедневном употреблении ламинарии повышается работоспособность и мозговая активность. Снижается риск появления судорог и возникновение спазмов.

«В морской капусте находится весь спектр витаминов. Нельзя придумать более ценный пищевой продукт, чем морская капуста», — говорит доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном».

Вред морской капусты

Морская капуста не только обладает полезными свойствами, но имеет ряд противопоказаний:

1. Не рекомендуется злоупотреблять ламинарией людям, у которых гиперфункция щитовидной железы. Избыточное количество йода, поступающего с пищей, только усугубит ситуацию.

2. Морская капуста может оказывать слабительное воздействие на организм человека. Поэтому не стоит ее употреблять людям с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. При наличии каких-либо заболеваний органов брюшной полости следует проконсультироваться с врачом-диетологом.

3. Ламинария способна вызвать пищевую аллергическую реакцию. Это проявление индивидуальной особенности организма. В подобных случаях следует незамедлительно принять антигистаминный препарат и обратиться к врачу за медикаментозной помощью.

4. Имеет значение место выращивания ламинарии. Продукт может содержать токсины, представляющие опасность для здоровья человека. При появлении симптомов отравления незамедлительно следует вызвать бригаду «Скорой помощи».

Как выбрать и хранить морскую капусту

В настоящее время в продаже можно найти морскую капусту в разном виде. На полках магазинов есть сушеная, консервированная и свежая ламинария.

При покупке ламинарии в консервированном виде обращайте внимание на срок годности, указанный на упаковке. Изучите внимательно состав. В нем не должно быть загустителей и усилителей вкуса. Избегайте приобретения и употребления в пищу продукта с добавлением различных соусов. Майонез и прочие добавки меняют вкусовые качества морской капусты и могут способствовать тому, что она быстро испортится. Отдавайте предпочтение прозрачным упаковкам, так вы сможете оценить цвет морской капусты и рассола. Он не должен быть мутным и с посторонними примесями. Также немаловажную роль играет место производства морской капусты. Желательно, чтобы это были районы, находящиеся близко к месту добычи ламинарии.

Сами по себе водоросли полезны и необходимы организму человека. Но та форма, которую можно встретить на прилавках магазинов, может нанести вред здоровью. Например, в составе маринованной морской капусты можно заметить уксус и другие консерванты. Эти вещества могут негативно повлиять на самочувствие и общее состояние человека. Поэтому лучше употреблять ламинарию без этих ингредиентов.

Морская капуста. Фото Global Look Press

Покупая сушеную морскую капусту, оцените внешний вид продукта. Поверхность ламинарии должна быть гладкой и иметь темно-зеленый цвет. Пластины сушеных водорослей не должны быть склеены между собой. В противном случае это является показателем того, что продукт неправильно хранили, повреждена упаковка и туда попала влага.

Морскую капусту в сушеном виде можно хранить два года в герметичной упаковке. После ее вскрытия лучше переложить ламинарию в темное и сухое место. Также следует употребить продукт в пищу в течение нескольких недель.

После вскрытия упаковки консервированные водоросли лучше сразу использовать в пищу и не хранить длительное время.

Свежую морскую капусту следует хранить в холодильнике в контейнере. Также ее можно подвергать заморозке, если не планируете использовать в пищу сразу все количество ламинарии.

Блюда из морской капусты

Морская капуста подходит для приготовления различных салатов. Она хорошо сочетается с другими продуктами. Ее можно использовать вместе с овощами, морепродуктами, рисом, яйцами и мясом.

Салат из морской капусты

Ингредиенты:

· консервированная морская капуста — 100 г;

· кунжут — 1 ч.л.;

· помидоры — 1 шт.

Способ приготовления:

Выложите в миску морскую капусту. Добавьте кунжут. Нарежьте помидор кольцами или кубиками. Все смешайте.

Украсьте листьями салата.

Морская капуста. Фото Global Look Press

Салат из морской капусты и моркови

Ингредиенты:

· морская капуста — 100 г;

· морковь — 100 г;

· огурец — 100 г.

Способ приготовления:

Вымойте огурец и морковь, просушите овощи. Очистите морковь и нарежьте ее соломкой. Так же измельчите свежий огурец. Все смешайте с консервированной морской капустой. Если ламинария была в масле, то заправка салата не потребуется. В противном случае можно полить салат одной чайной ложкой растительного масла.

Салат из морепродуктов и морской капусты

Ингредиенты:

· морепродукты (креветки, кальмары) — 200 г;

· перец болгарский — 100 г;

· огурец — 100 г;

· морская капуста — 100 г;

· соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите креветки 3-7 минут в подсоленной воде. То же самое проделайте с кальмаром, но варить его следует до 5 минут. Остудите морепродукты. Кальмары нарежьте кольцами. Нарежьте огурец соломкой, измельчите болгарский перец. Все смешайте с консервированной морской капустой.

Роллы с красной рыбой

Ингредиенты:

· сушеные водоросли — 3 листа;

· рис — 100 г;

· огурец — 1 шт.;

· филе красной слабосоленой рыбы — 100 г;

· мягкий сыр — 100 г.

Способ приготовления:

Отварите предварительно рис. Остудите его. Филе соленой красной рыбы нарежьте полосками. Таким же образом нарежьте огурец, очистив его заранее от зеленой кожицы. Лист водорослей нужно немного смочить водой, чтобы они не поломались при скручивании. Затем на лист тонким слоем выложите рис. Сверху расположите рыбу, огурец и мягкий сыр. Туго сверните все и охладите. Затем поделите все на части и подавайте к столу с соевым соусом.