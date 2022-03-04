Гинзбург развеял миф о пользе детокса

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что разгрузочные дни и детоксы не улучшают состояние здоровья. По словам специалиста, пока нет научного подтверждения, что детокс способствует очищению организма от токсинов и похудению.

«Организм имеет специальную систему самоочищения и большинство токсинов, которые образовываются в организме естественным путем, выводятся благодаря этим внутренним ресурсам. Если происходит сбой в организме, то нужно уже медикаментозное лечение и консультация врача, но точно не употребление детокса», — приводит его слова «Вечерняя Москва».

Специалист также отметил, что для людей с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ данная процедура может быть вредной. Более того, эта методика способна вызвать голодные обмороки, обострение сосудистых и желудочных заболеваний.