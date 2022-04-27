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Мясников рассказал о способах борьбы с гипертонией

Галина Глазко
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Физическая активность и диета полезны при начальной стадии гипертонии.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о двух действенных способах побороть гипертонию. При этом специалист отмечает, что речь идет о легкой форме болезни.

Самое главное — придерживаться диеты и заниматься физической активностью.

«Любой врач скажет, что начальная гипертония в принципе обратима, если вы будете двигаться и правильно питаться. Только двигаться или только правильно питаться не сработает», — отметил Мясников.

Ранее Мясников перечислил признаки тромбоза, а также сообщил, что жжение вверху живота может быть симптомом сердечного приступа.

Александр Мясников. Мясников рассказал об опасности стресса для человека
Александр Мясников
Здоровье
Питание
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