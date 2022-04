Какие продукты помогают нарастить мышцы. Рассказала врач

Доктор медицинских наук Гретхен Циммерман в интервью изданию Eat This, Not That! перечислила продукты, которые помогут похудеть и набрать мышечную массу. К ним она отнесла яйца, кешью, фасоль, лосось и другие.

«Худеющим людям, но желающим сохранить мышечную массу, нужно внимательно относиться к выбору продуктов питания. Утром ешьте омлет или тост из авокадо и яйца-пашот. Яйца богаты белком, холином и витаминами D, A, E и K, кальцием, железом, медью, марганцем, фосфором, селеном и цинком. Яйца благотворно влияют на мышцы», — отмечает Циммерман.

Поддержать фигуру помогут кешью. Эти орехи богаты магнием, которые помогает регулировать потребление углеводов и жиров. А фасоль содержит и белок, и клетчатку, уменьшающие жировую массу на талии.

Полезными будут также ягоды, содержащие клетчатку и антиоксиданты.

Лосось за счет омеги-3 также помогает оставаться стройным. Полезными будут греческий йогурт, киноа и творог.