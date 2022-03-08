Мясников рассказал об опасности стресса для человека

Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал новый пост в своем Telegram-канале, где рассказал о последствиях стресса для организма.

Специалист отмечает, что стресс влияет не только на развитие таких болезней, как гипертония, диабет, инфаркт и инсульт, но также он нарушает иммунитет, борьбу с острыми и хроническими инфекциями, препятствует заживлению ран и даже снижает выработку антител.

«Важно правильно выстроить систему защиты. Первое — стоит понять то, что произошло — уже произошло. Обратно время не повернуть. И теперь надо просто с достоинством пережить то, что нам выпало», — написал врач в социальной сети.

Мясников также отмечает, что первый шок пройдет, а следом человек сможет быстро восстановиться.