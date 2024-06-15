Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Фитнес-тренер ответил, почему домашние тренировки не дают результата
Фитнес

Сегодня, 15:45

1 мин.

Фитнес-тренер ответил, почему домашние тренировки не дают результата

Мария Маковей
Автор
Домашняя тренировка: гиря крупным планом
Фото BartekSzewczyk/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В беседе с «СЭ» фитнес-тренер Василий Потапов отметил, что неправильная техника выполнения упражнений тормозит прогресс домашних тренировок и может привести к травмам.

«В зависимости от того, как мы располагаем тело, напрягаются разные мышцы. Поэтому если при выполнении упражнения вы не чувствуете, что активированы нужные мышцы, обязательно проконтролируйте правильность техники», — объяснил эксперт.

Чтобы исправить ситуацию, специалист рекомендует сходить на несколько занятий к фитнес-тренеру, который поставит правильную технику выполнения упражнений. По словам Потапова, можно взять как частные уроки, так и посетить групповые занятия.

Сколиоз. Три мифа о сколиозе, о которых должен знать каждый
Советы и рекомендации
1
2
Новости холдинга
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске скончались в больнице
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Украинские СМИ сообщили об убийстве в Виннице двух блогерш
Сийярто сообщил о принятии ЕС условий Венгрии о вступлении в объединение Украины

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
13 июн 20:35
Фитнес-тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс более эффективными
11 июн 19:35
Инструкторы рассказали, кому нельзя заниматься зумбой
10 июн 19:45
Фитнес-тренер объяснила, как тренироваться в жару без вреда для здоровья
7 июн 14:00
Инструкторы рассказали, как начать заниматься зумбой дома
6 июн 15:00
В Швейцарии завершился чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике