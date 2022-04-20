Мясников назвал неочевидный признак инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал о неочевидном признаке инфаркта. По его словам, жжение вверху живота может быть симптомом сердечного приступа.

«Инфаркт часто можно спутать с язвой, панкреатитом или изжогой. Причиной этому то, что одним из признаков сердечного приступа является жжение в верхней части живота. Это не немой инфаркт, это классика», — заявил теледоктор.

Как отмечает врач, в группу риска входят гипертоники, курящие и люди с высоким уровнем холестерина и сахара в крови, а также страдающие ожирением.

Важно заниматься лечением гипертонии. Необходимо вести активный образ жизни, заниматься плаванием, бегом и придерживаться строгой диеты.