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Невролог рассказала, можно ли вылечить болезни с помощью гвоздестояния
Здоровье

Сегодня, 18:30

1 мин.

Невролог рассказала, можно ли вылечить болезни с помощью гвоздестояния

Мария Маковей
Автор
Девушка стоит на гвоздях
Фото SergeyChayko/istockphoto.com
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Врач-невролог, алголог Александра Толстенева в беседе с «СЭ» отметила, что гвоздестояние не относится к доказательной медицине и не способно вылечить какие-либо заболевания. По ее словам, практику можно использовать как нелекарственный метод лечения психоэмоциональных нарушений в комплексной терапии.

«Гвоздестояние вызывает болевые ощущения, что провоцирует выделение эндорфинов. С учетом стимуляции нервных окончаний, которых на стопах большое количество, эта процедура дает эмоциональное облегчение», — пояснила эксперт.

Когда человек стоит на гвоздях, он испытывает боль, в мозг поступает сигнал, происходит выброс эндорфинов. Как только практика прекращается, боль отступает, но действие гормонов еще длится некоторое время. Поэтому многие люди после гвоздестояния испытывают чувство эйфории и расслабления мышц.

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Польза и вред
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