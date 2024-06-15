Невролог рассказала, можно ли вылечить болезни с помощью гвоздестояния

Врач-невролог, алголог Александра Толстенева в беседе с «СЭ» отметила, что гвоздестояние не относится к доказательной медицине и не способно вылечить какие-либо заболевания. По ее словам, практику можно использовать как нелекарственный метод лечения психоэмоциональных нарушений в комплексной терапии.

«Гвоздестояние вызывает болевые ощущения, что провоцирует выделение эндорфинов. С учетом стимуляции нервных окончаний, которых на стопах большое количество, эта процедура дает эмоциональное облегчение», — пояснила эксперт.

Когда человек стоит на гвоздях, он испытывает боль, в мозг поступает сигнал, происходит выброс эндорфинов. Как только практика прекращается, боль отступает, но действие гормонов еще длится некоторое время. Поэтому многие люди после гвоздестояния испытывают чувство эйфории и расслабления мышц.