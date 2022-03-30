В чем вред семечек? Рассказала Макиша

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала о вреде чрезмерного употребления семечек. По ее словам, это может привести к набору лишнего веса и возникновению проблем со здоровьем.

«Семечки — это высококалорийный продукт. В 50 граммах содержится порядка 400 килокалорий, что сравнимо с полноценным приемом пищи. Чрезмерное их употребление способно привести к нарушению энергетического обмена в организме и внутрисистемному воспалению», — приводит слова специалиста «Москва 24».

Также эксперт отмечает, что семечки не рекомендуется употреблять людям с гастритом и язвенной болезнью. Врач напоминает, что они иногда вызвают аллергическую реакцию.