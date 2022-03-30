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В чем вред семечек? Рассказала Макиша

Диетолог Макиша рассказала о вреде семечек
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Семечки могут вызывать аллергию.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала о вреде чрезмерного употребления семечек. По ее словам, это может привести к набору лишнего веса и возникновению проблем со здоровьем.

«Семечки — это высококалорийный продукт. В 50 граммах содержится порядка 400 килокалорий, что сравнимо с полноценным приемом пищи. Чрезмерное их употребление способно привести к нарушению энергетического обмена в организме и внутрисистемному воспалению», — приводит слова специалиста «Москва 24».

Также эксперт отмечает, что семечки не рекомендуется употреблять людям с гастритом и язвенной болезнью. Врач напоминает, что они иногда вызвают аллергическую реакцию.

В&nbsp;чем польза тыквенных семечек? Рассказала врач. В чем польза тыквенных семечек? Рассказала врач

Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/29032022/445327
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