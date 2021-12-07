В чем польза тыквенных семечек? Рассказала врач

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе тыквенных семечек. По ее словам, они помогают укрепить иммунитет.

«В тыквенных семечках содержится много цинка. Он выступает как иммуномодулятор. То есть без него наша иммунная система работать не может. Эти семечки уберут излишки плохого холестерина и жиров. Клетчатка, которая содержится в семечках тыквы, улучшает перистальтику кишечника и помогает быстрее выводить токсины из организма. Этот продукт очень часто используется и для борьбы с паразитами, так как блокирует их размножение», — приводит ее слова «Москва 24».

Она отметила, что в тыквенных семечках также содержится большое количество витамина E, поэтому они помогают бороться с преждевременным старением.