ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:00

Раскрыт секрет долголетия человека, дожившего до 122 лет

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Горький шоколад способствует долголетию.
Фото Global Look Press

Американское издание Eat This, Not That! рассказало о секрете долголетия самого старого человека в истории — Жанны Луизы Кальман, которая умерла в 1997 году.

Из продуктов в ее долголетии особую роль сыграли шоколад, красное вино и оливковое масло. Женщина регулярно добавляла их в свой рацион питания, но в умеренных дозах.

Оливковое масло контролирует вес, снижает воспаление, артериальное давление и риск развития сердечных болезней. Горький шоколад и красное вино имеют в своем составе мощные антиоксиданты, способствующие улучшению общего состояния здоровья.

Также важными факторами были физическая активность, социоэкономический статус и уровень стресса. Кальман никогда не работала целый день, занималась плаванием, теннисом, каталась на велосипеде и играла на пианино, что положительно влияет на здоровье и психоэмоциональное состояние.

Вино: польза и&nbsp;вред. Что будет, если пить вино каждый день
Здоровье
Питание
3
1
Читайте также
Русские тренеры готовят новую звезду для сборной США. Без наших девушек она — главный фаворит юниорского ЧМ
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В чем вред семечек? Рассказала Макиша

Первый канал опроверг информацию о закрытии программы «Жить здорово!» Елены Малышевой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости