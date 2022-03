Раскрыт секрет долголетия человека, дожившего до 122 лет

Американское издание Eat This, Not That! рассказало о секрете долголетия самого старого человека в истории — Жанны Луизы Кальман, которая умерла в 1997 году.

Из продуктов в ее долголетии особую роль сыграли шоколад, красное вино и оливковое масло. Женщина регулярно добавляла их в свой рацион питания, но в умеренных дозах.

Оливковое масло контролирует вес, снижает воспаление, артериальное давление и риск развития сердечных болезней. Горький шоколад и красное вино имеют в своем составе мощные антиоксиданты, способствующие улучшению общего состояния здоровья.

Также важными факторами были физическая активность, социоэкономический статус и уровень стресса. Кальман никогда не работала целый день, занималась плаванием, теннисом, каталась на велосипеде и играла на пианино, что положительно влияет на здоровье и психоэмоциональное состояние.