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Неприятный запах изо рта назвали признаком больных почек

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
О болезнях почек говорят потеря аппетита и неприятный запах изо рта.
Фото Global Look Press

Врач Екатерина Иванова перечислила симптомы, которые могут говорить о проблемах с почками. По ее словам, болезни этого органа сложно выявить на ранней стадии. При этом к первым признакам заболеваний относят потерю аппетита, резкое похудение и неприятный запах изо рта.

«Симптомы у большинства пациентов могут появляться уже в далеко зашедшей стадии. Это симптомы уже начинающейся уремической интоксикации, когда у больного резко уходит вес, пропадает аппетит, появляется неприятный запах мочевины изо рта и появляется кожный зуд. В основном к врачам обращаются с такими признаками. А когда сдаются анализы, то выясняется, что у пациента высокий креатинин», — приводит слова эксперта радио «Говорит Москва».

Врач также отмечает, что для диагностики заболеваний почек нужно сдавать биохимический анализ крови с определением уровня креатинина и мочевины, общий анализ мочи. После чего проводят еще оценку лейкоцитов и эритроцитов.

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