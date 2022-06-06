Неприятный запах изо рта назвали признаком больных почек

Врач Екатерина Иванова перечислила симптомы, которые могут говорить о проблемах с почками. По ее словам, болезни этого органа сложно выявить на ранней стадии. При этом к первым признакам заболеваний относят потерю аппетита, резкое похудение и неприятный запах изо рта.

«Симптомы у большинства пациентов могут появляться уже в далеко зашедшей стадии. Это симптомы уже начинающейся уремической интоксикации, когда у больного резко уходит вес, пропадает аппетит, появляется неприятный запах мочевины изо рта и появляется кожный зуд. В основном к врачам обращаются с такими признаками. А когда сдаются анализы, то выясняется, что у пациента высокий креатинин», — приводит слова эксперта радио «Говорит Москва».

Врач также отмечает, что для диагностики заболеваний почек нужно сдавать биохимический анализ крови с определением уровня креатинина и мочевины, общий анализ мочи. После чего проводят еще оценку лейкоцитов и эритроцитов.