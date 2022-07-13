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В чем польза корицы? Рассказала врач-диетолог

Корица улучшает текучесть крови и предотвращает образование тромбов
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Корица полезна для сосудов.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Елена Тихомирова назвала полезные свойства корицы. По ее словам, она содержит в себе много полезных веществ.

«Корицу издавна добавляют в парфюмерию, блюда и выпечку. Основная ее польза заключена в флавоноидных соединениях, которые обладают противовоспалительной активностью. Помимо этого, она усиливает синтез оксида азота в тканях, поэтому еще и защищает ткани организма от свободнорадикального окисления», — приводит слова эксперта «Известия».

Также корица полезна для сосудов, так как улучшает текучесть крови, предотвращает образование тромбов и уменьшает старение клеток.

При этом врач отмечает, что если употреблять булочки с корицей в большом количестве, то пользы никакой не будет.

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Источник: https://iz.ru/1363066/2022-07-12/terapevt-raskryla-poleznye-svoistva-koritcy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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