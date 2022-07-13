Врач заявил, что выпечка может провоцировать развитие рака

Специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко посоветовал, как выбрать мучное изделие. При покупке хлебобулочных и кондитерских изделий необходимо изучать состав.

«Старайтесь выбирать выпечку с простым составом: из муки и воды. Важно, чтобы там не было лишнего масла. Багеты, батоны, простые булочки, лаваши и простые блины, которые жарятся на минимальном количестве масла — это нормально», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Стоит помнить, что выпечка из слоеного и песочного теста содержит некачественные жиры. К таким относится спред, богатый вредными трансжирами. Важно понимать, что при термической обработке масла становятся особо опасными для здоровья.

Не стоит есть в большом количестве печенье, булочки и круассаны. Из-за их чрезмерного употребления можно спровоцировать развитие рака ЖКТ, ожирения, диабета или атеросклероза.

Употреблять выпечку нужно в ограниченном количестве.