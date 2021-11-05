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В чем польза и вред какао? Рассказала диетолог

12:00

Диетолог Людмила Микитюк рассказала о полезных свойствах какао, но также отметила, кому нельзя пить этот напиток.

«Натуральный тертый какао-порошок богат витаминами и минералами, которые нормализуют работу мышц, помогают людям с анемией, выводят плохой холестерин, очищают печень и положительно влияют на половые гормоны. Какао необходимо детям в период активного роста и беременным женщинам. Испанские ученые доказали пользу какао при циррозе и фиброзе печени. Из какао можно даже делать маски для лица и тела», — сказала Микитюк «РИА Новости».

При этом Микитюк отметила, что какао станет очень калорийным напитком, если в него добавить молоко и сахар. Тем, кто следит за фигурой, его не следует употреблять. Лучше всего такой напиток пить с утра, так как в это время биологические ритмы более активны и быстрее происходит расщепление и перевод в энергию белков, жиров и углеводов.

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Галина Глазко все материалы автора
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