В чем польза и вред какао? Рассказала диетолог

Диетолог Людмила Микитюк рассказала о полезных свойствах какао, но также отметила, кому нельзя пить этот напиток.

«Натуральный тертый какао-порошок богат витаминами и минералами, которые нормализуют работу мышц, помогают людям с анемией, выводят плохой холестерин, очищают печень и положительно влияют на половые гормоны. Какао необходимо детям в период активного роста и беременным женщинам. Испанские ученые доказали пользу какао при циррозе и фиброзе печени. Из какао можно даже делать маски для лица и тела», — сказала Микитюк «РИА Новости».

При этом Микитюк отметила, что какао станет очень калорийным напитком, если в него добавить молоко и сахар. Тем, кто следит за фигурой, его не следует употреблять. Лучше всего такой напиток пить с утра, так как в это время биологические ритмы более активны и быстрее происходит расщепление и перевод в энергию белков, жиров и углеводов.