HBO показал первые кадры 2 сезона сериала «Одни из нас»

HBO представил первые кадры второго сезона постапокалиптического сериала «Одни из нас» с главными героями проекта Джоэлом (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмзи).

Фото Кадр из 2 сезона сериала «Одни из нас»

Адаптация видеоигры The Last of Us рассказывает о контрабандисте, который сопровождает девочку-подростка Элли через постапокалиптические США.

Премьера второго сезона «Одних из нас» запланирована на 2025 год.