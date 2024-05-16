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Одни из нас 2 сезон: кадры из сериала, Педро Паскаль и Белла Рэмзи
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:05

1 мин.

HBO показал первые кадры 2 сезона сериала «Одни из нас»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас»
Фото Кадр из сериала «Одни из нас»
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HBO представил первые кадры второго сезона постапокалиптического сериала «Одни из нас» с главными героями проекта Джоэлом (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмзи).

Кадр из сериала «Одни из нас»
Фото Кадр из 2 сезона сериала «Одни из нас»
Кадр из сериала «Одни из нас»
Фото Кадр из 2 сезона сериала «Одни из нас»

Адаптация видеоигры The Last of Us рассказывает о контрабандисте, который сопровождает девочку-подростка Элли через постапокалиптические США.

Премьера второго сезона «Одних из нас» запланирована на 2025 год.

Одни из&nbsp;нас, HBO. Второй сезон сериала «Одни из нас»: все, что известно о продолжении постапокалиптического проекта HBO

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