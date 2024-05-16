HBO показал первые кадры 2 сезона сериала «Одни из нас»
HBO представил первые кадры второго сезона постапокалиптического сериала «Одни из нас» с главными героями проекта Джоэлом (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмзи).
Фото Кадр из 2 сезона сериала «Одни из нас»
Фото Кадр из 2 сезона сериала «Одни из нас»
Адаптация видеоигры The Last of Us рассказывает о контрабандисте, который сопровождает девочку-подростка Элли через постапокалиптические США.
Премьера второго сезона «Одних из нас» запланирована на 2025 год.
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