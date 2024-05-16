Сериал «Задача трех тел» продлили на второй сезон
Netflix анонсировал продолжение научно-фантастического сериала «Задача трех тел». Проект рассказывает об игре в мире на планете трех солнц, где эры хаоса и стабильности сменяют друг друга. Цивилизации выживают, пока могут правильно предсказать очередность наступления одной из них.
Премьера первого сезона «Задачи трех тел» прошла 21 марта этого года.
В проекте снялись Джесс Хун, Бенедикт Вонг, Эйса Гонсалес, Лиам Каннингэм, Цэн Цзинэ, Алекс Шарп, Джон Брэдли, Розалинд Чао, Джован Адепо и Джонатан Прайс.
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