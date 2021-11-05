Какие продукты необходимы для сохранения зрения? Ответил эксперт

Нутрициолог Анна Павлычева рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион, чтобы сохранить зрение. По ее словам, в первую очередь нужен витамин А.

«В форме ретинола витамин А содержится в яйцах, говяжьей печени и красной икре.



А вот его предшественник — бета-каротин — находится в тыкве, моркови, батате, перце и абрикосах. Также большую поддержку зрению оказывают антиоксиданты и биофлавоноиды (витамин С, витамин Е, лютеин, астаксантин). Они содержатся в ярких овощах, фруктах и ягодах. Витамина Е много в орехах, семечках и сливочном масле. Лютеин содержится в шпинате, петрушке и яйцах», — заявила нутрициолог РИА Новости.

Нутрициолог также посоветовала есть больше рыбы, так как в ней есть Омега-3, которая необходима сетчатке глаза.