Ученые перечислили продукты, приводящие к женскому бесплодию

Ученые назвали продукты, которые способны вызвать бесплодие при чрезмерном употреблении. Специалисты из Гарвардского Университета (США) выявили, что женщины, которые употребляют две и более порций обезжиренных молочных продуктов в день или творожки, на 85% увеличивали число эпизодов менструации без овуляции. Такой же симптом вызывают продукты, которые богаты клетчаткой.

Негативно воздействует на процесс прохождения яйцеклетки по маточным трубам и кофеин. В результате яйцеклетка не может вовремя попасть в матку. Это подтверждает исследование ученых из Университета Невады (США).

Отмечается также, что при регулярном употреблении красного мяса организм входит в режим, при котором зачатие затруднено по тем же причинам, что и при физиологическом стрессе. Рекомендуется добавить в свой рацион хотя бы 5% овощей, чтобы снизить опасность бесплодия на 50%

В два раза чаще сталкиваются с бесплодием те, кто злоупотребляет фастфудом.

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