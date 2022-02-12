Врач посоветовал, как решить проблемы с ногтями и выпадением волос после коронавируса

Врач рассказал, как решить проблемы с ногтями и выпадением волос после коронавируса

Врач-инфекционист Сергей Васильев в первую очередь после перенесенной коронавирусной инфекции рекомендует сдать анализы на уровень витаминов D, B12, Е и С. Именно их недостаток, по словам специалиста, способен ухудшить состояние ногтей и волос.

«Целесообразно обратить внимание на рацион питания. Употреблять в пищу больше рыбы, овощей и фруктов. Постоянный витаминно-минеральный фон обеспечивает готовность организма ко встрече с инфекцией и последующему выздоровлению», — приводит слова врача RT.

Также инфекционист рекомендует для предотвращения выпадения волос делать регулярный массаж головы с различными маслами.

Решить проблему с ногтями способна группа витаминов Е, С и бета-каротин.