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Сегодня, 13:00

Врач посоветовал, как решить проблемы с ногтями и выпадением волос после коронавируса

Врач рассказал, как решить проблемы с ногтями и выпадением волос после коронавируса
Галина Глазко

Врач-инфекционист Сергей Васильев в первую очередь после перенесенной коронавирусной инфекции рекомендует сдать анализы на уровень витаминов D, B12, Е и С. Именно их недостаток, по словам специалиста, способен ухудшить состояние ногтей и волос.

«Целесообразно обратить внимание на рацион питания. Употреблять в пищу больше рыбы, овощей и фруктов. Постоянный витаминно-минеральный фон обеспечивает готовность организма ко встрече с инфекцией и последующему выздоровлению», — приводит слова врача RT.

Также инфекционист рекомендует для предотвращения выпадения волос делать регулярный массаж головы с различными маслами.

Решить проблему с ногтями способна группа витаминов Е, С и бета-каротин.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/960209-vrach-vypadenie-volos-koronavirus
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