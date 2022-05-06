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Можно ли принимать жаропонижающее при простуде? Мнение эксперта

Биолог объяснил, нужно ли сбивать температуру при простуде
Галина Глазко
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Понижать температуру, которая ниже 39 градусов, не нужно.
Фото Global Look Press

Биолог Константин Северинов объяснил, можно ли принимать жаропонижающие препараты при простуде. По его словам, у человека температура поднимается, когда организм реагирует на вирус.

«Понижать температуру, которая ниже 39 градусов, не нужно, но если она 41 градус и выше, то это уже необходимо. Мы привыкли, чтобы у нас было 36,6, но и вирусам хорошо при такой температуре. Он наиболее выживаем, хотя наш организм борется с ним, повышая температуру тела», — цитирует эксперта YouTube-канала RTVI.

Отмечается также, что прием антибиотиков во время простуды способен принести больше вреда, чем пользы. Принимать их можно только по назначению врача, но ни в коем случае не самостоятельно. Эти препараты не помогают бороться с вирусами

По мнению Северинова, необходимо изобрести вещество, которое избирательно бы убивало клетки организма, пораженные вирусом.

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