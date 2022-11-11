Специалисты назвали проверенное сливочное масло

Эксперты «Роскачества» выявили, что лучшие марки сливочного масла — продукты под брендом «Милково» и «Можайское». Они не только получили высшую оценку от организации, аккредитованной правительством РФ, но и были удостоены определения «опережающих стандарты качества».

Настоящее сливочное масло делают исключительно из натурального коровьего молока и сливок или одних сливок. Но, как выяснилось в ходе масштабного исследования, большинство производителей экономят, подмешивая к сливочному растительные масла, к примеру, пальмовое. Тем самым, поначалу повышают доход, но затем теряют доверие покупателей.

Специалисты «Росконтроля» также провели всероссийское исследование, в ходе которого звание лучшего сливочного масла досталось марке «Брест-Литовск». В топ-3 вошли также «Вкуснотеево» и «Экомилк», который ранее занимал первую позицию.