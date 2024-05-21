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Владимир Хрюнов занимается приглашенным рэп-исполнителя Канье Уэста в Россию
Жизнь и общество

Сегодня, 01:36

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Хрюнов: «Сделаем все, чтобы в сентябре или октябре Канье Уэст появился в Москве и дал большой концерт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боксерский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что сейчас занимается приглашенным рэп-исполнителя Канье Уэста в Россию.

«В декабре прошлого года я поговорил с менеджерами Канье Уэста. Была смелая идея — отметить его день рождения в Москве. Наши дни рождения с Канье находятся рядом. Во время разговора мы обменялись репликами. Он сказал, что хочет концерт в свой день рождения — 8 июня, а я сказал, что хочу в свой — 11 июня. На этом мы остановились. Но потом пошла утечка информации и появились несколько «промоутеров», которые сказали, что никакого концерта и приезда Уэста не будет.

Переговоры продолжаются. Мы сделаем все, чтобы в сентябре или октябре Канье появился в Москве и дал большой концерт. «Лужники» — как вариант. На этой площадке уже запланировано проведение крупного мероприятия. И есть предложение провести концерт в рамках этого события», — цитирует «КП Спорт» Хрюнова.

 
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Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/20/23057557.shtml
Владимир Хрюнов
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