Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Ювелирный эксперт перечислила самые модные украшения лета 2024 года
Жизнь и общество

Сегодня, 12:15

1 мин.

Ювелирный эксперт перечислила самые модные украшения лета 2024 года

Мария Маковей
Автор
Ювелирные украшения
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Эксперт крупного российского ювелирного холдинга Елена Ракутина в беседе с «Лентой.ру» рассказала, какие ювелирные изделия станут трендовыми летом 2024 года. По ее словам, в этом сезоне особенно актуальными будут аксессуары с перламутровыми вставками.

«Перламутр может использоваться как вставка не только в различных подвесках, серьгах и кольцах, но и в браслетах и колье. Такие изящные украшения станут хорошим дополнением для легких летних нарядов из шелка, хлопка или льна», — уточнила собеседница портала.

Также в моду войдут украшения с цветными камнями прозрачного розового, зеленого, голубого оттенков и вставками в форме багета и сердца. Кроме того, эксперт рекомендует одновременно сочетать сразу несколько цепочек и подвесок.

«При создании многослойного образа важно соблюдать правила. Лучше выбрать одну яркую деталь, вокруг которой будет строиться вся композиция. Важно сохранять умеренность в количестве слоев: оптимальным будет сочетание 3-5 цепочек», — объяснила специалист.

В конце беседы Ракутина добавила, что массивные ювелирные изделия стоит отложить до осени и отдать предпочтение легким, изящным аксессуарам.

Трендовые купальники лета 2024 года. Стилист назвала купальники, которые будут в тренде этим летом
Мода
0
Новости холдинга
Полиция проводит обыск у экс-помощника бывшего депутата ГД Рашкина
Чемпионы КХЛ спаслись от вылета, а финны в шаге от грандиозного провала. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 20 мая
В Подмосковье загорелась кровля швейной фабрики на площади 3 тыс. кв. м
Тело младенца нашли в парке в Санкт-Петербурге

Придумай мем

Последние новости
01:36
Хрюнов: «Сделаем все, чтобы в сентябре или октябре Канье Уэст появился в Москве и дал большой концерт»
19 мая 18:35
Стилист назвала трендовые варианты нарядов для вечеринки в 2024 году
17 мая 12:55
Итальянский бренд выпустил дырявое платье за 150 тысяч рублей
14 мая 13:45
Стилист перечислил самые трендовые оттенки в одежде на лето
9 мая 18:25
Стилист Рогов посоветовал носить одежду задом наперед