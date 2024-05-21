Ювелирный эксперт перечислила самые модные украшения лета 2024 года

Эксперт крупного российского ювелирного холдинга Елена Ракутина в беседе с «Лентой.ру» рассказала, какие ювелирные изделия станут трендовыми летом 2024 года. По ее словам, в этом сезоне особенно актуальными будут аксессуары с перламутровыми вставками.

«Перламутр может использоваться как вставка не только в различных подвесках, серьгах и кольцах, но и в браслетах и колье. Такие изящные украшения станут хорошим дополнением для легких летних нарядов из шелка, хлопка или льна», — уточнила собеседница портала.

Также в моду войдут украшения с цветными камнями прозрачного розового, зеленого, голубого оттенков и вставками в форме багета и сердца. Кроме того, эксперт рекомендует одновременно сочетать сразу несколько цепочек и подвесок.

«При создании многослойного образа важно соблюдать правила. Лучше выбрать одну яркую деталь, вокруг которой будет строиться вся композиция. Важно сохранять умеренность в количестве слоев: оптимальным будет сочетание 3-5 цепочек», — объяснила специалист.

В конце беседы Ракутина добавила, что массивные ювелирные изделия стоит отложить до осени и отдать предпочтение легким, изящным аксессуарам.