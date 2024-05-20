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В полумарафоне ЗаБег.РФ приняли участие более 160 тысяч бегунов
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:00

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В полумарафоне ЗаБег.РФ приняли участие более 160 тысяч бегунов

Мария Маковей
Автор
Полумарафон «Забег. РФ»
Фото Пресс-служба полумарафона «Забег. РФ»
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19 мая в России состоялся восьмой крупнейший полумарафон страны с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», в котором приняли участие более 160 тысяч человек, из них порядка 23 тысяч в Москве. Кроме того, в этом году спортивное событие объединило участников еще из 15 стран: Китая, Бразилии, Египта, Сербии, Белоруссии, Бахрейна, Катара, ОАЭ, Камеруна, Непала, Кыргызстана, Армении, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Там соревнование прошло под названием One Run и собрало около 29 тысяч человек.

Всего участники Международного полумарафона пробежали четыре дистанции — 1 км, ПСБ 5 км, 10 км и 21,1 км. Суммарно они преодолели расстояние более миллиона километров.

Главный старт соревнования состоялся в Москве. В церемонии открытия приняли участие Министр спорта России Михаил Дегтярев и руководитель «Лиги Героев» и оргкомитета «ЗаБег.РФ» (One Run) Ксения Шойгу.

«В этом году забег набирает еще большие объемы по международной деятельности, и мы сегодня объединили 16 стран! Каждый раз количество наших участников увеличивается примерно на 15%, это значит, что людям это интересно, они готовятся к этим стартам. Соответственно, забеги становятся частью городской культуры и, в более широком смысле современной культурой: практически каждый занимается каким-то видом спорта, и в основном, это бег» — подчеркнула Ксения Шойгу.

По итогам соревнования в Москве лучший результат в забеге на дистанцию 21,1 км среди мужчин показал Михаил Кульков, а женском зачете победу одержала Лидия Корсун. А самые массовые старты прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Эти и другие города теперь претендуют на звание «Беговой столицы России».

Кроме того, для тех, кто не смог принять участие в забеге, организаторы подготовили онлайн-формат соревнования. До 26 мая любой желающий может выйти на старт без привязки к месту и также стать частью главного полумарафона страны. Зарегистрироваться и узнать детали можно по ссылке.

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