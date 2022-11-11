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11 ноября, 17:30

Эндокринолог назвала продукты и напитки, опасные для мужчин

Врач рассказала о еде и напитках, негативно влияющих на мужское здоровье
Ольга Стрельникова
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Фото Global Look Press

Эндокринолог «СМ-Клиника» Алина Алкашева в интервью «Мосленте» рассказала о еде и напитках, содержащих, так называемые «женские гормоны» растительного происхождения — эстрогены. Они могут спровоцировать у мужчин ожирение по женскому типу — преимущественно в области бедер, живота и даже груди. Один из таких напитков — пиво.

К продуктам, в которых важна мера, Алина Алкашева отнесла молочные продукты высокой жирности.

«Если рука тянется к полке со сметаной 20 процентов жирности, лучше изменить ее направление к сметане 9 процентов», — порекомендовала специалист.

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