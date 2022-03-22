Невролог Гайфутдинов назвал причины развития деменции

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал о причинах возникновения деменции. По словам эксперта, эта болезнь проявляется в зависимости от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования.

«Существует генетическая предрасположенность к деменции. Аллель APOE4 (копия гена аполипопротеина) повышает риск ее развития. Другим фактором риска является возраст человека. Среди людей старше 65 лет — каждый десятый страдает альцгеймерской деменцией, а среди 80-летних — каждый четвертый», — приводит слова невролога Ura.ru.

Среди факторов риска врач отмечает курение, малоподвижный образ жизни, абдоминальное ожирение и физический труд. Врач отметил и сосудистую деменцию. При гипертонической болезни происходит поражение мелких сосудов и снижение скорости выполнения задач, поэтому и начинаются проблемы с памятью.

По мнению Гайфутдинова, не все виды деменции характерны необратимым процессом. Важно тренировать память и изучать языки.