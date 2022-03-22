ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 07:00

Невролог Гайфутдинов назвал причины развития деменции

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Врач назвал причины деменции.
Фото Global Look Press

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал о причинах возникновения деменции. По словам эксперта, эта болезнь проявляется в зависимости от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования.

«Существует генетическая предрасположенность к деменции. Аллель APOE4 (копия гена аполипопротеина) повышает риск ее развития. Другим фактором риска является возраст человека. Среди людей старше 65 лет — каждый десятый страдает альцгеймерской деменцией, а среди 80-летних — каждый четвертый», — приводит слова невролога Ura.ru.

Среди факторов риска врач отмечает курение, малоподвижный образ жизни, абдоминальное ожирение и физический труд. Врач отметил и сосудистую деменцию. При гипертонической болезни происходит поражение мелких сосудов и снижение скорости выполнения задач, поэтому и начинаются проблемы с памятью.

По мнению Гайфутдинова, не все виды деменции характерны необратимым процессом. Важно тренировать память и изучать языки.

Деменция. Как распознать деменцию? Рассказал врач
Источник: https://ura.news/news/1052539733?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Здоровье
0
Читайте также
Овечкин гонится за новым рекордом! Еще немного — и он станет лучшим в истории НХЛ по броскам
Мы почти гарантированно остались без ЧМ-2022. Так давайте использовать это время для создания новой сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала о причинах хронической усталости
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости