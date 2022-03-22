ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Мясников назвал утренние привычки для улучшения самочувствия

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Мясников назвал утренние привычки для улучшения самочувствия.
Фото ВГТРК

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал о своих утренних привычках, которые помогут ему улучшить самочувствие и поднять настроение.

«После пробуждения у меня, как правило, болят спина и колено. И хотя мне по утрам лень что-либо делать, я заставляю себя не отказываться от привычек, которые помогают чувствовать себя лучше», — признался телеврач.

Среди утренних ритуалов Мясников выполняет физические упражнения. А именно он делает 100 берпи (это последовательное выполнение планки, отжимания и прыжка), 100 отжиманий и 100 подтягиваний. Также врач моется в холодной воде и употребляет кашу.

По признаю Мясникова, такой утренний ритуал помогает ему целый день чувствовать себя в тонусе.

Как правильно начинать утро. Правильное начало дня. Как нужно начинать утро?

Здоровье
0
Читайте также
Овечкин гонится за новым рекордом! Еще немного — и он станет лучшим в истории НХЛ по броскам
Мы почти гарантированно остались без ЧМ-2022. Так давайте использовать это время для создания новой сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Невролог Гайфутдинов назвал причины развития деменции
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости