Мясников назвал утренние привычки для улучшения самочувствия

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал о своих утренних привычках, которые помогут ему улучшить самочувствие и поднять настроение.

«После пробуждения у меня, как правило, болят спина и колено. И хотя мне по утрам лень что-либо делать, я заставляю себя не отказываться от привычек, которые помогают чувствовать себя лучше», — признался телеврач.

Среди утренних ритуалов Мясников выполняет физические упражнения. А именно он делает 100 берпи (это последовательное выполнение планки, отжимания и прыжка), 100 отжиманий и 100 подтягиваний. Также врач моется в холодной воде и употребляет кашу.

По признаю Мясникова, такой утренний ритуал помогает ему целый день чувствовать себя в тонусе.