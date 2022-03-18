Как распознать деменцию? Рассказал врач

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, как распознать у своего родственника признаки деменции. По словам специалиста, эта болезнь появляется в результате развития атеросклеротических процессов в головном мозге.

В первую очередь, по мнению врача, появляются проблемы с памятью. Человек становится рассеянным и забывчивым, а также часто забывает, что хотел сделать. Часто забываются имена, а некоторые даже могут не узнать своего близкого.

«Иногда могут развиваться психотические состояния, включая галлюцинации. Люди могут слышать какие-то голоса и еще сильнее уходят в виртуальную реальность», — приводит слова Звонкова РИАМО.

Врач настоятельно рекомендует показать родственника врачу при появлении первых симптомов деменции. Специалист назначит лечение, которое замедлит течение болезни.