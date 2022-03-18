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Сегодня, 08:00

Как распознать деменцию? Рассказал врач

Врач Звонков рассказал о первых признаках деменции
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Деменция.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, как распознать у своего родственника признаки деменции. По словам специалиста, эта болезнь появляется в результате развития атеросклеротических процессов в головном мозге.

В первую очередь, по мнению врача, появляются проблемы с памятью. Человек становится рассеянным и забывчивым, а также часто забывает, что хотел сделать. Часто забываются имена, а некоторые даже могут не узнать своего близкого.

«Иногда могут развиваться психотические состояния, включая галлюцинации. Люди могут слышать какие-то голоса и еще сильнее уходят в виртуальную реальность», — приводит слова Звонкова РИАМО.

Врач настоятельно рекомендует показать родственника врачу при появлении первых симптомов деменции. Специалист назначит лечение, которое замедлит течение болезни.

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Источник: https://riamo.ru/article/549092/vrach-ob-yasnil-kak-raspoznat-dementsiyu-u-blizkogo-cheloveka-xl
Здоровье
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