Почему появляется метеозависимость? Рассказала врач

Невролог-вегетолог Клинического центра вегетативной неврологии Елена Беленко объяснила, почему люди становятся восприимчивыми к перепадам атмосферного давления.

«Метеозависимыми могут стать люди, у которых не очень физиологичный режим труда, например, они работают в ночную смену. В темное время суток нервная система у них не расслабляется, а напряженно работает. В итоге рано или поздно происходит срыв системы адаптации», — приводит ее слова РИАМО.

Но в первую очередь, по словам доктора, метеозависимость отмечается у людей с нарушениями работы вегетативной нервной системы. Это те люди, что перенесли тяжелое эмоциональное стрессовое расстройство. Нервная система страдает у диабетиков, гипертоников, людей с ожирением и различными хроническими заболеваниями. Подвержены стрессу и те, у кого алкогольная или наркотическая зависимость или же кто живет в экстремальных погодных условиях.