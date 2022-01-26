Чем грозит дефицит селена в организме? Рассказала врач

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала о пользе селена для человеческого организма. По ее словам, дефицит этого вещества может привести к серьезным проблемам и заболеваниям, например, таким как ишемическая болезнь.

«Селен — мощный антиоксидант, который обладает способностью предотвращать повреждение ДНК, обеспечивать укрепление иммунной системы и разрушать раковые клетки. Селен позволяет устранить воспалительные процессы в организме и снизить уровень маркера воспаления CRP (реактивного белка). Согласно результатам исследований, ишемическая болезнь сердца в большинстве случаев вызвана низким уровнем селена в крови», — приводит слова Рыль «РИА Новости».

Специалист отмечает, что дефицит селена может привести к возникновению таких заболеваний, как аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз. Также у людей с болезнью Альцгеймера выявляется критически низкий уровень селена.

Селен находится в бразильском орехе, устрицах, яйцах, морепродуктах и сардине