Нутрициолог рассказала о продуктах, богатых витаминами группы В

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, какие продукты в обилии содержат различные витамины группы В, необходимые для гармоничной работы всех систем нашего организма. Витамин В1, который улучшает настроение, мозговую деятельность, память, и внимание, замедляет старение, укрепляет кости и мышцы, содержат нежирная свинина, говяжьи почки и печень, гречка, овсянка, ржаной хлеб. Пиридоксин или витамин В6 укрепляет иммунитет, налаживает кровообращение и все прочие процессы в организме. Он есть в яйцах, крупах, орехах, пророщенных зернах пшеницы, бананах, лососе и субпродуктах. Цианокобаламин или витамин В12 улучшает метаболизм, им богаты сыр, творог, рыба, моллюски, мясо птицы и говядина.

Какие еще бывают витамины группы B, для чего они нужны, и какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы предотвратить их дефицит, читайте в полной версии материала в «СЭ».