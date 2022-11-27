Врач рассказала, чем опасны электронные сигареты

Врач-терапевт Анастасия Шустова рассказала, чем опасны электронные сигареты.

По словам эксперта, помимо появления никотиновой зависимости использование электронных сигарет способствует усилению кашля у подростков и ассоциируется с обострением бронхиальной астмы. Также содержащиеся в таких сигаретах масла могут вызвать тяжелый бронхоспазм и острую дыхательную недостаточность.

«Аэрозоль электронных сигарет может вызывать сбой в работе некоторых клеток человеческого организма. Вероятно, это может вызывать неблагоприятные последствия для репродуктивного здоровья», — приводит Life.ru слова Шустовой.

Ранее врач-нарколог Даниил Петров рассказал о вреде электронных сигарет.