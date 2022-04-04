Диетолог назвал семь видов растительных масел, от которых стоит отказаться

Издание Al Jazeera опубликовало статью, в которой специалисты рассказали о вреде растительного масла.

Отмечается, что подсолнечное масло вредит организму из-за большого количества в нем омега-6 жирных кислот. Регулярное употребление такого масла увеличивает риск развития болезни сердца и рак. Кукурузное масло вызывает в организме дисбаланс жирных кислот омега-3 и омега-6, что приводит к воспалению и проблемам с печенью.

Соевое масло подвергается воздействию множества химических соединений и высокой степени очистки. При чрезмерном употреблении могут появляться болезни сердца, метаболический синдром и даже диабет второго типа.

Пальмовое масло лучше вообще не использовать, так как оно способно развить онкологические заболевания, болезни сердца, крови и диабета. Кокосовое масло содержит среднецепочечные жирные кислоты, которые тяжело преобразовываются организмом в жир. Данное масло увеличивает уровень плохого холестерина в крови и вредит сердцу.

Гидрогенизированные масла — трансжиры, содержащиеся в обработанных продуктах. Они влияют на холестерин, повышают риск развития инсульта. А смесь растительных масел может привести к возникновению воспалений и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Рекомендуется использовать для приготовления еды оливковое масло или натуральное топленое масло.