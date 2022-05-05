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Какой шашлык самый вредный? Ответил диетолог

Диетолог предупредила об опасности пережаренного шашлыка
Галина Глазко
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Не рекомендуется употреблять пережаренные шашлыки.
Фото Global Look Press

Член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова предупредила о вреде пережаренного мяса. По ее словам, оно обладает канцерогенами, которые способны увеличивать риск развития онкологии.

«Длительная термическая обработка на костре приводит к образованию канцерогенов. Помимо этого обугливание пищи может нести вред слизистой ЖКТ. В целом не рекомендуется употреблять, как не прожаренные продукты, так и слишком пережаренные. Помните, что корочка способна повредить слизистую пищевода, желудка и кишечника», — приводит слова эксперта URA.RU.

Также отмечается, что овощи-гриль являются полезными, так как сохраняют витамины и свои полезные свойства. Однако не стоит их сильно зажаривать и добавлять много масла.

Для выбора мяса для шашлыка оцените его запах и&nbsp;цвет. Как правильно мариновать шашлык, чтобы он получился вкусным

Источник: https://ura.news/news/1052550419?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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