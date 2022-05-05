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Клубнику назвали самой полезной ягодой для защиты от рака

Галина Глазко
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Клубника помогает снизить риск развития рака.
Фото Global Look Press

Издание Eat This, Not That! опубликовало статью, в которой рассказывается о пользе клубники. Так эксперты отнесли ее к числу наиболее полезных ягод.

Клубника содержит полезные для сердца антиоксиданты, помогающие снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, у женщин, употребляющих клубнику каждую неделю, риск инфаркта был на 34 процента ниже.

Эта ягода богата также и эллаговой кислотой, считающейся одной из самых мощных антиоксидантов. Именно она подавляет рост раковых клеток.

В клубнике содержится и много витамина С. Он помогает не только укрепить иммунитет, но и защитить глаза от возрастных заболеваний. Фитонутриенты и фолиевая кислота способны бороться с катарактой.

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