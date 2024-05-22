Дата выхода сериала «На автомате» со Славой Копейкиным: расписание релиза эпизодов

В июне на Wink выйдет сериал «На автомате» со Славой Копейкиным

5 июня на платформах Wink и Кинопоиск пройдет премьера сериала Бориса Акопова («Кэт») «На автомате».

По сюжету проекта скучная жизнь братьев-подростков Ромы и Жени начинает играть яркими красками после того, как они решают продать автоматы в даркнете.

В сериале сыграли Слава Копейкин, Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов и Иван Добронравов.

Расписание релиза эпизодов сериала «На автомате»