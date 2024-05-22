Дата выхода сериала «На автомате» со Славой Копейкиным: расписание релиза эпизодов
В июне на Wink выйдет сериал «На автомате» со Славой Копейкиным
5 июня на платформах Wink и Кинопоиск пройдет премьера сериала Бориса Акопова («Кэт») «На автомате».
По сюжету проекта скучная жизнь братьев-подростков Ромы и Жени начинает играть яркими красками после того, как они решают продать автоматы в даркнете.
В сериале сыграли Слава Копейкин, Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов и Иван Добронравов.
Расписание релиза эпизодов сериала «На автомате»
|1 серия
|5 июня
|2 серия
|5 июня
|3 серия
|12 июня
|4 серия
|19 июня
|5 серия
|26 июня
|6 серия
|3 июля
|7 серия
|10 июля
|8 серия
|17 июля
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