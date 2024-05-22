Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Марк Руффало и Крис Хемсворт ведут переговоры о съемках в триллере Преступление 101
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:05

1 мин.

Марк Руффало и Крис Хемсворт ведут переговоры о съемках в триллере «Преступление 101»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Тор: Рагнарек»
Фото Кадр из фильма «Тор: Рагнарек»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Как сообщает издание Deadline, Марк Руффало ведет переговоры о том, чтобы сыграть главную роль в адаптации новеллы Дона Уинслоу «Преступление 101» .

В случае если они завершатся успешно, он будет сниматься с Крисом Хемсвортом. Актер также ведет переговоры об одной из ролей и продюсировании проекта вместе с Беном Грэйсоном.

Марк Руффало может заменить Педро Паскаля, который был связан с фильмом ранее.

Режиссером и сценаристом картины выступит Барт Лэйтон («Американские животные»). Еще одним автором проекта будет Питер Строан («Щегол»).

Детали сюжета держатся в секрете, но в первоисточнике рассказывается о крупных кражах драгоценностей, происходящих по всему Тихоокеанскому побережью. Полиция связывает преступления с колумбийскими картелями, однако детектив Лу Лубесник придерживается другой точки зрения.

Выход фильма запланирован на следующий год.

Пираты Карибского моря: Мертвецы не&nbsp;рассказывают сказки, 2017. Два новых фильма по вселенной «Пиратов Карибского моря» находятся в разработке
Фильмы
2
0
Новости холдинга
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов

Придумай мем

Последние новости
18:00
Дата выхода сериала «На автомате» со Славой Копейкиным: расписание релиза эпизодов
15:10
Вышел трейлер сериала «На автомате» со Славой Копейкиным
14:35
Деми Мур рассказала в Каннах об идее боди-хоррора «Вещество»
12:00
Звезда «Бриджертонов» рассказала о критике веса и об откровенных сценах
21 мая 20:30
Хоррор «Вещество» с Деми Мур выйдет в российский прокат