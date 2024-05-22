Марк Руффало и Крис Хемсворт ведут переговоры о съемках в триллере «Преступление 101»
Как сообщает издание Deadline, Марк Руффало ведет переговоры о том, чтобы сыграть главную роль в адаптации новеллы Дона Уинслоу «Преступление 101» .
В случае если они завершатся успешно, он будет сниматься с Крисом Хемсвортом. Актер также ведет переговоры об одной из ролей и продюсировании проекта вместе с Беном Грэйсоном.
Марк Руффало может заменить Педро Паскаля, который был связан с фильмом ранее.
Режиссером и сценаристом картины выступит Барт Лэйтон («Американские животные»). Еще одним автором проекта будет Питер Строан («Щегол»).
Детали сюжета держатся в секрете, но в первоисточнике рассказывается о крупных кражах драгоценностей, происходящих по всему Тихоокеанскому побережью. Полиция связывает преступления с колумбийскими картелями, однако детектив Лу Лубесник придерживается другой точки зрения.
Выход фильма запланирован на следующий год.