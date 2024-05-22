Марк Руффало и Крис Хемсворт ведут переговоры о съемках в триллере «Преступление 101»

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Как сообщает издание Deadline, Марк Руффало ведет переговоры о том, чтобы сыграть главную роль в адаптации новеллы Дона Уинслоу «Преступление 101» .

В случае если они завершатся успешно, он будет сниматься с Крисом Хемсвортом. Актер также ведет переговоры об одной из ролей и продюсировании проекта вместе с Беном Грэйсоном.

Марк Руффало может заменить Педро Паскаля, который был связан с фильмом ранее.

Режиссером и сценаристом картины выступит Барт Лэйтон («Американские животные»). Еще одним автором проекта будет Питер Строан («Щегол»).

Детали сюжета держатся в секрете, но в первоисточнике рассказывается о крупных кражах драгоценностей, происходящих по всему Тихоокеанскому побережью. Полиция связывает преступления с колумбийскими картелями, однако детектив Лу Лубесник придерживается другой точки зрения.

Выход фильма запланирован на следующий год.