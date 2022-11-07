Эксперт назвала 4 продукта из холодильника для борьбы с отеками

Бьюти-эксперт Александра Полянская перечислила эффектиные и простые продукты для домашней косметологии. По ее словам, они есть в доме у каждого.

В первую очередь специалист рекомендует использовать яйца, так как белки и желтки богаты витаминами. Маска из сырого желтка не только подтянет кожу, но еще приведет ее в тонус и успокоит, а вот сырой белок поможет сузить поры и устранить жирный блеск.

«Еще полезна смената, в состав которой входят жиры и кислоты. Они питают и предотвращают обезвоживание кожи. Маска из свежей тертой моркови полезна всем типам кожи. Этот овощ замедляет процесс старения», — приводит слова эксперта портал Life.ru.

Также Полянская советует делать огуречные маски. Они избавляют от отеков и кругов под глазами, снимают воспаления кожи при ожогах и раздражениях.