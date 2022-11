Ученые назвали продукты, увеличивающие продолжительность жизни при больном сердце

Ученые назвали продукты, которые способны продлить жизнь пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

Издание Eat this, not that сообщило об итогах исследований, проведенных учеными Медицинского научно-исследовательского института в Барселоне, которые демонстрируют положительное влияние омеги-3 на продолжительность жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Добавление в рацион множества растительных продуктов с омега-3 жирными кислотами позволит продлить жизнь людям с болезнями сердца и сосудов», — говорит профессор Алекс Сала-Вила.

В исследованиях принимали участие 905 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Средний возраст испытуемых составил 67 лет. За два с лишним года 87 человек умерло от различных заболеваний сердца. Их данные изначально отличались низким уровнем альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Те же, у кого этот показатель был высоким, риск летального исхода и случаев госпитализации оказался значительно ниже, чем у остальных пациентов.

Альфа-линоленовая кислота относится к полиненасыщенным жирным кислотами, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и, как показали исследования испанских ученых, защищает от преждевременной смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний. В большом количестве АЛК содержится в грецких орехах, оливковом масле, семенах льна и чиа.